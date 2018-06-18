Дожди и грозы: синоптики дали прогноз на 19 июня

В некоторых областях ожидаются осадки

Во вторник, 19 июня, в Украине будет теплая погода. Однако местами пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных и северных областях страны может пройти кратковременный дождь с грозами.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Температура воздуха на западе ожидается до +29+30 градусов. В Николаевской, Запорожской, Херсонской, Одесской областях днем будет до +33, без осадков.

Фото: pixabay.com/Hans

В Киеве во вторник днем также прогнозируют дожди с грозой, температура до +29 градусов. Вечером без осадков, до +18.

Ранее синоптики рассказали, где ждать дождей.

Поскольку грозовой фронт переместится на запад Украины, то осадки ожидаются еще в центральной части страны и в Винницкой области. В частности там может быть дождь с грозой. Температура воздуха составит +27+29 градусов тепла.

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