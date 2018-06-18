Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.32
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.57
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.32
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.57
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Дощі та грози: синоптики дали прогноз на 19 червня

STYLERLIFE        18.06.2018 - 12:30
Фото: pixabay.com/Kanenori
Фото: pixabay.com/Kanenori

В деяких областях очікуються опади

У вівторок, 19 червня, в Україні буде тепла погода. Однак місцями пройдуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних і північних областях країни може пройти короткочасний дощ з грозами.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Температура повітря на заході очікується до +29+30 градусів. У Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях вдень буде до +33, без опадів.

Фото: pixabay.com/Hans

У Києві у вівторок вдень також прогнозують дощі з грозою, температура до +29 градусів. Ввечері без опадів, до +18.

Раніше синоптики розповіли, де чекати дощів.

Оскільки грозовий фронт переміститься на захід України, то опади очікуються ще в центральній частині країни та в Вінницькій області. Зокрема там може бути дощ з грозою. Температура повітря становитиме +27+29 градусів тепла.

Як пройшов ЛГБТ-прайд в Києві (відео: STYLER.rbc.ua)

Гроза і сонце: синоптики розповіли про погоду на понеділок Слідкуйте за прогнозами: синоптик повідомила про погоду на початку тижня
Теги: погода
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся