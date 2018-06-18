Дощі та грози: синоптики дали прогноз на 19 червня

В деяких областях очікуються опади
У вівторок, 19 червня, в Україні буде тепла погода. Однак місцями пройдуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних і північних областях країни може пройти короткочасний дощ з грозами.
Карта погоди (meteo.gov.ua)
Температура повітря на заході очікується до +29+30 градусів. У Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях вдень буде до +33, без опадів.
Фото: pixabay.com/Hans
У Києві у вівторок вдень також прогнозують дощі з грозою, температура до +29 градусів. Ввечері без опадів, до +18.
Раніше синоптики розповіли, де чекати дощів.
Оскільки грозовий фронт переміститься на захід України, то опади очікуються ще в центральній частині країни та в Вінницькій області. Зокрема там може бути дощ з грозою. Температура повітря становитиме +27+29 градусів тепла.
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