"Думала, что это реально шутка": консульство во Львове ввело необычный запрет (видео)

STYLER LIFE 21.07.2018 - 13:29
Фото: Министерство иностранных дел Польши (wikipedia.ru) Фото: Министерство иностранных дел Польши (wikipedia.ru)

Посетители сперва подумали, что нововведение является шуткой

Посетителей генерального консульства Польши во Львове удивил необычный запрет – теперь им не разрешается заходить в здание в шортах и укороченных штанах. Об этом сообщает "Сегодня".

"Я думала, что это реально шутка. Но две женщины вышли и сказали, что их выгнали, потому что они были в таких "штанишках". И мы должны были идти в ближайший секонд-хенд купить любые длинные штаны", - сказала она.

В то же время в самом консульстве нововведение решили оправдать при помощи "оригинального" письма журналистам.

"Это такие же принципы, согласно которым, в театр нельзя прийти в купальнике или спортивном костюме, на уроках не жуют жевательные резинки, а во время разговора не держат руки в карманах. Напоминание этих простых правил вызвало реакцию части пользователей социальных сетей, однако нам кажется лишним дальше ее комментировать", - сказано в тексте документа.

Видео: Генконсульство Польши во Львове отметилось странным нововведением (Youtube-канал/Сегодня)

Кстати, 13 июля, во время возвращения из командировки в самолете Иркутск-Москва был избит польский дипломат. Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Польши. Как отмечается, нападающий, вероятно, является психически неуравновешенным. Его задержали.

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