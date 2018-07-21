"Думала, що це реально жарт": консульство у Львові запровадило незвичайну заборону (відео)

Фото: Міністерство закордонних справ Польщі (wikipedia.ru)

Відвідувачі спершу подумали, що нововведення є жартом

Відвідувачів генерального консульства Польщі у Львові здивувала незвична заборона – тепер їм не дозволяється заходити в будівлю в шортах і укорочених штанях. Про це повідомляє "Сегодня".

"Я думала, що це реально жарт. Але дві жінки вийшли і сказали, що їх вигнали, тому що вони були в таких "штанцях". І ми повинні були йти в найближчий секонд-хенд купити будь-які довгі штани", - сказала вона.

У той же час в самому консульстві нововведення вирішили виправдати за допомогою "оригінального" листа журналістам.

"Це такі ж принципи, згідно з якими, у театр не можна прийти в купальнику або спортивному костюмі, на уроках не жують жуйки, а під час розмови не тримають руки в кишенях. Нагадування цих простих правил викликало реакцію частини користувачів соціальних мереж, однак нам здається зайвим далі її коментувати", - сказано в тексті документа.

Відео: Генконсульство Польщі у Львові відзначилося дивним нововведенням (Youtube-канал/Сьогодні)

До речі, 13 липня, під час повернення з відрядження в літаку Іркутськ-Москва був побитий польський дипломат. Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ Польщі. Як зазначається, нападник, ймовірно, є психічно неврівноваженим. Його затримали.

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