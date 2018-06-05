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Два паспорта: появились детали о подозреваемом в организации покушения на Бабченко

STYLERLIFE        05.06.2018 - 15:31
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)

Оказалось, у него двойное гражданство

У подозреваемого в организации покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко есть второй паспорт. Выяснилось, что Борис Герман имеет двойное гражданство – украинское и израильское. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Это сын "авторитетного" еще в 90-х годах в бизнесовых и криминальных кругах Украины и России и очень богатого человека – Льва Германа", - рассказал о Германе журналист.

По словам Бутусова, в начале войны Герман начал помогать ряду воинских частей и добровольцам "Правого сектора".

"В том числе продавал оружие, в том числе снайперские комплексы, а с рядом наших командиров поддерживает близкие товарищеские отношения уже пятый год в качестве волонтера, и о нем есть очень хорошие отзывы", - сказал он.

"Борис Герман увлекается оружием, мечтал построить оружейный завод "Шмайссером" в Украине, но каких-то серьезных перспектив проект не имел, каких-то крупных инвестиций сам Герман завести под это не может, дальше слов дело не пошло. Однако Герман реально ведет торговлю оружием, и по этим фактам в отношении него ранее было возбуждено несколько уголовных дел в Генеральной прокуратуре, которая обвиняет его в нелегальном сбыте", - добавил Бутусов.

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Ранее журналист расскрыл детали инсценировки убийства.

Бабченко подтвердил информацию о том, что его жена знала о проводившейся спецоперации.

"Жена, конечно, знала, потому что все делалось в нашем доме на ее глазах", - сказал он.

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Теги: Аркадий Бабченко
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