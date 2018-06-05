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Два паспорти: з'явилися подробиці про підозрюваного в організації замаху на Бабченко

STYLERLIFE        05.06.2018 - 15:31
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)

Виявилося, у нього подвійне громадянство

У підозрюваного в організації замаху на життя російського журналіста Аркадія Бабченко є другий паспорт. З'ясувалося, що Борис Герман має подвійне громадянство – українське та ізраїльське. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

"Це син "авторитетного" ще в 90-х роках в бізнесових та кримінальних колах України і Росії і дуже багатої людини – Лева Германа", - розповів про Германа журналіст.

За словами Бутусова, на початку війни Герман почав допомагати ряду військових частин і добровольцям "Правого сектору".

"У тому числі продавав зброю, в тому числі снайперські комплекси, а з рядом наших командирів підтримує близькі товариські стосунки вже п'ятий рік в якості волонтера, і про нього є дуже хороші відгуки", - сказав він.

"Борис Герман захоплюється зброєю, мріяв побудувати збройовий завод "Шмайссером" в Україні, але якихось серйозних перспектив проект не мав, якихось великих інвестицій сам Герман завести під це не може, далі слів справа не пішла. Однак Герман реально веде торгівлю зброєю, і за цими фактами стосовно нього раніше було порушено кілька кримінальних справ в Генеральній прокуратурі, яка звинувачує його в нелегальному розповсюдженні", - додав Бутусов.

Скріншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Раніше журналіст розкрив деталі інсценування вбивства.

Бабченко підтвердив інформацію про те, що його дружина знала про проводилася спецоперації.

"Дружина, звичайно, знала, тому що все робилося в нашому будинку на її очах", - сказав він.

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Теги: Аркадий Бабченко
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