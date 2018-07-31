Движение Evalution запустило собственную образовательную платформу

Движение Evalution

С помощью этой программы украинки смогут заняться саморазвитием

Движение Evalution запустило образовательную платформу, направленную на развитие молодых украинок. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Сторонницы Evalution хотят на личном примере показать, что каждая девушка может быть успешной и самостоятельной.

Для этого создана специальная образовательная платформа, на которой украинки – лидеры мнений будут вести блоги и семинары, отвечать на вопросы, помогать реальными советами девушкам, которые хотят сформировать себя как свободную и самодостаточную личность. Там же будут публиковаться полезные статьи о саморазвития и самореализации.

"Мы живем в эпоху, когда красота уже не является единственным нашим преимуществом. В эпоху, когда женщины руководят правительствами и корпорациями, возглавляют научные школы и снимают фильмы. Многие украинки уже доказали, что способны на это. Они создают компании, запускают стартапы, принимают решения, получат научные патенты. Они покорили этот мир сами и помогут покорить его новому поколению украинских девушек", - отмечают в организации.

Напомним, девушки Evalution борются за положительный имидж украинки. Этим летом они громко заявили о себе, выйдя на главные площади Киева и Львова с лозунгами "Украинка – не секс-товар", "Я красивая, но это – не моя профессия". Акции проходили во время массовых мероприятий – на День Конституции в Киеве и в день закрытия Leopolis Jazz Fest во Львове – и были направлены на то, чтобы привлечь внимание к проблеме секс-туризма.

Напомним, ранее в Одессе активистки требовали от главы областного совета извинений за сексистские высказывания.

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