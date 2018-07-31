Рух Evalution запустив власну освітню платформу

Рух Evalution

За допомогою цієї програми українки зможуть зайнятися саморозвитком

Рух Evalution запустив освітню платформу, спрямовану на розвиток молодих українок. Про це повідомили в прес-службі організації.

Прихильниці Evalution хочуть на особистому прикладі показати, що кожна дівчина може бути успішною і самостійною.

Для цього створена спеціальна освітня платформа, на якій українки – лідери думок будуть вести блоги та семінари, відповідати на питання, допомагати реальними порадами дівчатам, які хочуть сформувати себе як вільну та самодостатню особистість. Там же будуть публікуватися корисні статті про саморозвиток і самореалізацію.

"Ми живемо в епоху, коли краса вже не є єдиною нашою перевагою. В епоху, коли жінки керують урядами і корпораціями, очолюють наукові школи і знімають фільми. Багато українок вже довели, що здатні на це. Вони створюють компанії, що запускають стартапи, приймають рішення, отримують наукові патенти. Вони підкорили цей світ самі і допоможуть підкорити його новому поколінню українських дівчат", - зазначають в організації.

Нагадаємо, дівчата Evalution борються за позитивний імідж українки. Цього літа вони голосно заявили про себе, вийшовши на головні площі Києва та Львова з гаслами "Українка – не секс-товар", "Я красива, але це – не моя професія". Акції проходили під час масових заходів – на День Конституції в Києві і в день закриття Leopolis Jazz Fest у Львові – і були спрямовані на те, щоб привернути увагу до проблеми секс-туризму.

Нагадаємо, раніше в Одесі активістки вимагали від голови обласної ради вибачень за сексистські висловлювання.

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