Движение заблокировано: в центре Киева сошел с рельс трамвай (фото)

Вагон трамвая практически целиком оказался на проезжей части

В понедельник 19 марта в Киеве на пересечении улиц Верхний Вал и Межигорская (недалеко от станции метро "Контрактовая Площадь") сошел с рельс вагон трамвая №14. ДТП произошло около 17:00.

Как сообщает ресурс dtp.kiev.ua, второй вагон трамвая сошел с рельс, заблокировал движение для автомобилей и других трамваев, движущихся по этому маршруту.

В центре Киева сошел с рельс трамвай (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В центре Киева сошел с рельс трамвай (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В центре Киева сошел с рельс трамвай (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В центре Киева сошел с рельс трамвай (фото: facebook.com/dankvz)

По словам очевидцев, у трамвая отвалилось колесо во время движения, в результате чего тот сошел с рельсов.

Ситуация на дорогах в районе аварии по данным сервиса (Google Maps)

"Видимо, пилот трамвая из Харькова приехал и показал трамвайный дрифт столичным жителям", - шутят некоторые пользователи.

В центре Киева сошел с рельс трамвай (фото: facebook.com/dankvz)

Напомним, 19 марта в Запорожье трамвай угодил в серьезное ДТП.