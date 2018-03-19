Рух заблокований: в центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото)

Вагон трамвая практично цілком опинився на проїжджій частині

В понеділок 19 березня в Києві на перетині вулиць Верхній Вал та Межигірська (недалеко від станції метро "Контрактова Площа") зійшов з рейок вагон трамвая №14. ДТП сталося близько 17:00.

Як повідомляє ресурс dtp.kiev.ua, другий вагон трамвая зійшов з рейок, заблокував рух для автомобілів та інших трамваїв, що рухаються по цьому маршруту.

В центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото: facebook.com/dankvz)

За словами очевидців, у трамвая відвалилося колесо під час руху, в результаті чого той зійшов з рейок.

Ситуація на дорогах в районі аварії за даними сервісу (Google Maps)

"Мабуть, пілот трамвая з Харкова приїхав і показав трамвайний дрифт столичним жителям", - жартують деякі користувачі.

В центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото: facebook.com/dankvz)

Нагадаємо, 19 березня у Запоріжжі трамвай потрапив у серйозне ДТП.