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Рух заблокований: в центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 17:51
У центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото: facebook.com/dankvz)
У центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото: facebook.com/dankvz)

Вагон трамвая практично цілком опинився на проїжджій частині

В понеділок 19 березня в Києві на перетині вулиць Верхній Вал та Межигірська (недалеко від станції метро "Контрактова Площа") зійшов з рейок вагон трамвая №14. ДТП сталося близько 17:00.

Як повідомляє ресурс dtp.kiev.ua, другий вагон трамвая зійшов з рейок, заблокував рух для автомобілів та інших трамваїв, що рухаються по цьому маршруту.

В центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото: facebook.com/dankvz)

За словами очевидців, у трамвая відвалилося колесо під час руху, в результаті чого той зійшов з рейок.

Ситуація на дорогах в районі аварії за даними сервісу (Google Maps)

"Мабуть, пілот трамвая з Харкова приїхав і показав трамвайний дрифт столичним жителям", - жартують деякі користувачі.

В центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото: facebook.com/dankvz)

Нагадаємо, 19 березня у Запоріжжі трамвай потрапив у серйозне ДТП.

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Теги: трамвай
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