Рух заблокований: в центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото)

Вагон трамвая практично цілком опинився на проїжджій частині
В понеділок 19 березня в Києві на перетині вулиць Верхній Вал та Межигірська (недалеко від станції метро "Контрактова Площа") зійшов з рейок вагон трамвая №14. ДТП сталося близько 17:00.
Як повідомляє ресурс dtp.kiev.ua, другий вагон трамвая зійшов з рейок, заблокував рух для автомобілів та інших трамваїв, що рухаються по цьому маршруту.
В центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
В центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
В центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
В центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото: facebook.com/dankvz)
За словами очевидців, у трамвая відвалилося колесо під час руху, в результаті чого той зійшов з рейок.
Ситуація на дорогах в районі аварії за даними сервісу (Google Maps)
"Мабуть, пілот трамвая з Харкова приїхав і показав трамвайний дрифт столичним жителям", - жартують деякі користувачі.
В центрі Києва зійшов з рейок трамвай (фото: facebook.com/dankvz)
Нагадаємо, 19 березня у Запоріжжі трамвай потрапив у серйозне ДТП.