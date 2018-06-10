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"Едва не сожгла дом": 71-летняя киевлянка терроризирует соседей

STYLERLIFE        10.06.2018 - 01:04
Скриншот: facebook.com/tsn.ua
Скриншот: facebook.com/tsn.ua

Женщина загромодила квартиру хламом и сожгла ее

Пенсионерка из Киева терроризирует соседей в спальном районе Киева, говорится в сюжете ТСН.

71-летняя Валентина Алексеевна время от времени загромождает квартиру хламом, а не так давно решила и вовсе сжечь свое жилье.

Таким образом женщина едва не уничтожила подъезд, из-за чего жильцы дома стали переживать о своей безопсности.

Люди в отчаянии: им не могут помочь ни полиция, ни социальные службы.

Даже племянница и внучка не могут повлиять на бабушку. Они предлагают переехать пенсионерке к родственникам в село или же обратиться за помощью к психиатру.

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Теги: пенсионерка
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