"Едва не сожгла дом": 71-летняя киевлянка терроризирует соседей

Женщина загромодила квартиру хламом и сожгла ее

Пенсионерка из Киева терроризирует соседей в спальном районе Киева, говорится в сюжете ТСН.

71-летняя Валентина Алексеевна время от времени загромождает квартиру хламом, а не так давно решила и вовсе сжечь свое жилье.

Таким образом женщина едва не уничтожила подъезд, из-за чего жильцы дома стали переживать о своей безопсности.

Люди в отчаянии: им не могут помочь ни полиция, ни социальные службы.

Даже племянница и внучка не могут повлиять на бабушку. Они предлагают переехать пенсионерке к родственникам в село или же обратиться за помощью к психиатру.

Ранее во Львове пенсионерка напала на выпускницу школы с перцовым баллончиком.