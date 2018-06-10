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"Ледь не спалила будинок": 71-річна киянка тероризує сусідів

STYLERLIFE        10.06.2018 - 01:04
Скріншот: facebook.com/tsn.ua
Скріншот: facebook.com/tsn.ua

Жінка загромодила квартиру мотлохом і спалив її

Пенсіонерка з Києва тероризує сусідів у спальному районі Києва, йдеться у сюжеті ТСН.

71-річна Валентина Олексіївна час від часу захаращує квартиру мотлохом, а не так давно вирішила і зовсім спалити своє житло.

Таким чином жінка ледь не знищила під'їзд, з-за чого мешканці будинку стали переживати про свою безопсності.

Люди в розпачі: їм не можуть допомогти ні поліція, ні соціальні служби.

Навіть племінниця і внучка не можуть вплинути на бабусю. Вони пропонують переїхати пенсіонерці до родичів у село або ж звернутися за допомогою до психіатра.

Раніше у Львові пенсіонерка напала на випускницю школи з перцевим балончиком.

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Теги: пенсионерка
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