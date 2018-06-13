Экс-жена нардепа Власенко проиграла судебную апелляцию в деле о доме

Она обжаловала решение суда за 20 декабря 2017 года

Бывшая жена нардепа Сергея Власенко Наталья Окунская проиграла аппеляцию в деле о перераспределении части в доме. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление Аппеляционного суда Киева от 30 мая.

Окунская оспаривала решение суда за 30 декабря 2017 года, согласно которому ее право собственности на часть дома было прекращено.

В 2008 году Власенко и Окунская развелись. Тогда же они заключили мирное соглашение, в котором согласовали стоимость дома в 1 млн грн. В 2012 году суд провел деление имущества супругов и признал за Окунской право собственности на половину дома и земельного участка.

Власенко начал оспаривать такое решение. Он отметил, что с 2008 года, до деления имущества судом, он совершал перестройку и достройку дома, не требуя разрешения бывшей супруги, поскольку был единственным владельцем. Это значит, что в 2012 году дом уже был не таким как в 2008 году. На момент развода здание было практически разрушеным. Дом имел два этажа и площадь в 530 кв.м, а стал трехэтажным. Его оценили в 10,9 млн грн.

По словам Власенко, Окунская и дети никогда не проживали в доме и не интересовались его содержанием. Суд решил, что именно нардепу принадлежат переоборудование и пристройки дома, поскольку режим общей совместной собственности после расторжения брака и раздела имущества супругов не распространяется на ту часть дома, которая была достроена истцом самостоятельно.

Поскольку часть Власенко стала гораздо больше части Окунской, то он имеет право поднимать вопрос о прекращении права собственности бывшей жены, которая сейчас проживает во Франции.

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