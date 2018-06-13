Екс-дружина нардепа Власенка програла судову апеляцію в справі про будинок

Вона оскаржила рішення суду за 20 грудня 2017 року

Колишня дружина нардепа Сергія Власенка Наталія Окунська програла апеляцію у справі про перерозподіл частини в будинку. Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на постанову Апеляційного суду Києва від 30 травня.

Окунська оскаржувала рішення суду за 30 грудня 2017 року, згідно з яким її право власності на частину будинку було припинено.

У 2008 році Власенко і Окунська розлучилися. Тоді ж вони уклали мирну угоду, в якому погодили вартість будинку в 1 млн грн. У 2012 році суд провів розподіл майна подружжя та визнав за Окунською право власності на половину будинку і земельної ділянки.

Власенко почав оскаржувати таке рішення. Він зазначив, що з 2008 року, до поділу майна судом, він здійснював перебудову і добудову будинку, не вимагаючи дозволу колишньої дружини, оскільки був єдиним власником. Це означає, що в 2012 році будинок вже був не таким як у 2008 році. На момент розлучення будівля була практично зруйнованою. Будинок мав два поверхи і площа в 530 кв.м, а став триповерховим. Його оцінили в 10,9 млн грн.

За словами Власенка, Окунська та діти ніколи не проживали в будинку і не цікавилися його утриманням. Суд вирішив, що саме нардепу належать переобладнання та прибудови будинку, оскільки режим спільної сумісної власності після розірвання шлюбу та поділу майна подружжя не поширюється на ту частину будинку, яка була добудована позивачем самостійно.

Оскільки частина Власенко стала набагато більше за частину Окунської, то він має право піднімати питання про припинення права власності колишньої дружини, яка зараз проживає у Франції.

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