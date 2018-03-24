Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего

Опрос был проведен в 22 областных центрах Украины

Эксперты опубликовали рейтинг украинских городов, в которых жители чувствуют себя лучше всего. Об этом пишет "Слово и Дело" со ссылкой на данные Социологической группы Рейтинг.

Результат всеукраинского муниципального опроса показал, что лучше всего живется жителям Винницы, а также жителям Луцка и Харькова. Именно в этих областных центрах люди более всего довольны проживанием в своем городе.

Рейтинг городов определялся по качеству 22 сфер и услуг. Каждая из них получила оценку по пятибалльной шкале, от 1 до 5. Оценивались такие параметры, как инфраструктура города, коммунальная, гуманитарные сферы, уровень медицины и образования, деятельность правоохранительных органов и многое другое.

Для того, чтобы определить оценку города, социологи обработали ответы всех респондентов и составили рейтинг, в котором Винница оказалась на первом месте с оценкой 3,6 балла.

С оценкой 3,3 балла оказалось два города – Луцк и Харьков. Самую низкую оценку, 2,7 баллов получили Херсон и Черновцы, а вот столица получила индекс удовлетворенности 3 балла.

Опрос был проведен в 22 областных центрах Украины, включая Мариуполь и Северодонецк. Исключением стали только те города, которые находятся под контролем российских или пророссийских сил.

Исследование базируется на выборке из более чем 19 тысяч респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 64,8%.

Как сообщалось ранее, Киев за 12 месяцев поднялся на 14 позиций в списке самых дорогих городов мира и оказался на 4 месте по темпам подорожания среди 133 мегаполисов.

Кстати, Украина вошла в рейтинг самых дешевых для жизни стран мира.

Американские экономисты считают Украину одной из самых дешевых для жизни стран мира. В рейтинге Украина заняла шестое место в рейтинге самых дешевых для проживания стран мира.