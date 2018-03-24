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Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще

STYLERLIFE        24.03.2018 - 21:21
Фото: Будівля Інституту науково-технічної і економічної інформації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Будівля Інституту науково-технічної і економічної інформації (Віталій Носач, РБК-Україна)

Опитування було проведено у 22 обласних центрах України

Експерти опублікували рейтинг українських міст, в яких жителі відчувають себе найкраще. Про це пише "Слово і Діло" з посиланням на дані Соціологічної групи Рейтинг.

Результат всеукраїнського муніципального опитування показав, що найкраще живеться мешканцям Вінниці, а також жителям Луцька та Харкова. Саме в цих обласних центрах люди більше всього задоволені проживанням у своєму місті.

Рейтинг міст визначався за якістю 22 сфер і послуг. Кожна з них отримала оцінку за п'ятибальною шкалою від 1 до 5. Оцінювалися такі параметри, як інфраструктура міста, комунальна, гуманітарні сфери, рівень медицини і освіти, діяльність правоохоронних органів і багато іншого.

Для того, щоб визначити оцінку міста, соціологи обробили відповіді всіх респондентів і склали рейтинг, в якому Вінниця опинилася на першому місці з оцінкою 3,6 бала.

З оцінкою 3,3 бала виявилося два міста – Луцьк і Харків. Найнижчу оцінку, 2,7 балів отримали Херсон та Чернівці, а от столиця отримала індекс задоволеності 3 бали.

Опитування було проведено у 22 обласних центрах України, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк. Винятком стали лише ті міста, які перебувають під контролем російських або проросійських сил.

Дослідження базується на вибірці з більш ніж 19 тисяч респондентів. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів в середньому склала 64,8%.

Як повідомлялося раніше, Київ за 12 місяців піднявся на 14 позицій у списку найдорожчих міст світу і опинився на 4 місці за темпами подорожчання серед 133 мегаполісів.

До речі, Україна увійшла в рейтинг найдешевших для життя країн світу.

Американські економісти вважають Україну однією з найдешевших для життя країн світу. В рейтингу Україна посіла шосте місце в рейтингу найдешевших для проживання країн світу.

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Теги: город, качество, рейтинг
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