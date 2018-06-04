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"Это бесполезно": студента-инвалида не пустили в киевское метро (фото)

STYLERLIFE        04.06.2018 - 18:36
Фото: метрополитен (kyivcity.gov.ua)
Фото: метрополитен (kyivcity.gov.ua)

У молодого человека при себе были все необходимые документы

Студент второго курса одного из киевских университетов Назар рассказал, что не смотря на карточку киевлянина и удостоверение инвалида, у него есть проблемы с проходом в метрополитен. Об этом сообщает "ТСН",

Так, Назар Прокопенко заканчивает второй курс исторического факультета в КНУ имени Тараса Шевченко, поэтому вынужден ездить в Красный корпус университета. Однако делать это он может с трудом, поскольку одна из контролеров принципиально отправляет его покупать жетоны. При этом у молодого человека есть все документы, разрешающие проехаться бесплатно.

"Я много раз писал жалобы на этого контролера, обращался на горячую линию, но это бесполезно. Такие инциденты со мной повторяются только тогда, когда она на смене", - сказал он.

Следует уточнить, что парень передвигается при помощи костылей, поэтому его уже успели "выучить" контролеры станции "Университет", и даже помогают ему пройти. Тем не менее, одна из женщин-контролеров уверена, что карточка киевлянина не принадлежит Назару. Поэтому отправляет его платить за проезд.

Совершенно иную точку зрения высказали в пресс-службе киевского метрополитена.

"Указанный пассажир 30 мая не предъявил контролеру льготное удостоверение, что, в соответствии с законодательством, дает ему право на бесплатный проезд. После оплаты за него другой пассажиркой, контролер его пропустила через ручной контроль", - сказала советник начальника метрополитена и начальник информационного центра Наталия Макагон.

Фото: пенсионное удостоверение Назара (ТСН.ua)

Кстати, в Киеве возле станции метро "Дворец Украина" горят несколько МАФов. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook. Сообщается, что на место выехали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Теги: Киев, метро, метрополитен
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