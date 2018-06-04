"Це марно": студента-інваліда не пустили в київське метро (фото)

У молодої людини при собі були всі необхідні документи

Студент другого курсу одного з київських університетів Назар розповів, що не дивлячись на картку киянина та посвідчення інваліда, у нього є проблеми з проходом в метрополітен. Про це повідомляє "ТСН",

Так, Назар Прокопенко закінчує другий курс історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, тому змушений їздити в Червоний корпус університету. Однак робити це він може насилу, оскільки одна з контролерів принципово відправляє його купувати жетони. При цьому у молодої людини є всі дозвільні документи проїхатися безкоштовно.

"Я багато разів писав скарги на цього контролера, звертався на "гарячу лінію", але це марно. Такі інциденти зі мною повторюються тільки тоді, коли вона на зміну", - сказав він.

Слід уточнити, що хлопець пересувається за допомогою милиць, тому його вже встигли "вивчити" контролери станції "Університет", і навіть допомагають йому пройти. Тим не менш, одна з жінок-контролерів впевнена, що картка киянина не належить Назару. Тому відправляє його платити за проїзд.

Зовсім іншу точку зору висловили у прес-службі київського метрополітену.

"Зазначений пасажир 30 травня не пред'явив контролеру пільгове посвідчення, що, згідно із законодавством, дає йому право на безкоштовний проїзд. Після оплати за нього іншого пасажиркою, контролер його пропустила через ручний контроль", - сказала радник начальника метрополітену та начальник інформаційного центру Наталія Макагон.

Фото: пенсійне посвідчення Назара (ТСН.иа)

До речі, в Києві біля станції метро "Палац Україна" горять кілька Мафів. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook. Повідомляється, що на місце виїхали рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (video.rbc.ua)