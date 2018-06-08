Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Это что, приемная Захарченко?": в центре Мариуполя замечено "российское" кафе (фото)

STYLERLIFE        08.06.2018 - 08:37
Фото: kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua

Сеть возмутило заведение в центре города

В центре Мариуполя Донецкой области заметили кафе с названием "Москва". О заведении рассказал правозащитник Александр Синилов на своей странице в соцсети Facebook.

"Вчера увидел, когда был в секторе "М". Это что - посольство России-Москвы почти в центре Мариуполя, а за столиками сидят его постоянные посетители, так сказать любители "мАсквы"? Или это общественная приемная Саши Захарченко, главаря недореспублики?" – написал он.

"А вам не кажется, что в этот чисто "Экспресс-бар Москва" надо уже пригласить украинскую инспекцию, а также "экспертов с "бутылками"?" - отметил он.

 

Фото: Кафе (facebook.com/aleksandr.sinilov)

"Внимание! Данное высказывание не призывает к беспорядкам и любым противозаконным действиям, и к межнациональной розни - (остальные читайте между строк!)" – отметил автор публикации.

Он также пожелал всем "хорошего настроения и веселых развлечений".

"P.S. Да, кстати, в этой "русской приемной" тамошний персонал очень больно сделал украиноязычному человеку, за законное замечание, чтобы прекратили ссору в помещении между пророссийски настроенными посетителями!" – добавил Александр.

Скриншот поста (facebook.com/aleksandr.sinilov)

Ранее сообщалось, что киевлян возмутил наглый водитель маршрутки.

Коротко о главном за 7 июня (видео: РБК-Украина)

"Пробить коридор в Крым": украинский генерал предупредил, что Путин не отказался от старых планов На Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе
Теги: Донбасс, Мариуполь
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь