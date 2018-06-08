"Это что, приемная Захарченко?": в центре Мариуполя замечено "российское" кафе (фото)

Сеть возмутило заведение в центре города

В центре Мариуполя Донецкой области заметили кафе с названием "Москва". О заведении рассказал правозащитник Александр Синилов на своей странице в соцсети Facebook.

"Вчера увидел, когда был в секторе "М". Это что - посольство России-Москвы почти в центре Мариуполя, а за столиками сидят его постоянные посетители, так сказать любители "мАсквы"? Или это общественная приемная Саши Захарченко, главаря недореспублики?" – написал он.

"А вам не кажется, что в этот чисто "Экспресс-бар Москва" надо уже пригласить украинскую инспекцию, а также "экспертов с "бутылками"?" - отметил он.

Фото: Кафе (facebook.com/aleksandr.sinilov)

"Внимание! Данное высказывание не призывает к беспорядкам и любым противозаконным действиям, и к межнациональной розни - (остальные читайте между строк!)" – отметил автор публикации.

Он также пожелал всем "хорошего настроения и веселых развлечений".

"P.S. Да, кстати, в этой "русской приемной" тамошний персонал очень больно сделал украиноязычному человеку, за законное замечание, чтобы прекратили ссору в помещении между пророссийски настроенными посетителями!" – добавил Александр.

Скриншот поста (facebook.com/aleksandr.sinilov)

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