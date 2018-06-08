"Це що, приймальна Захарченко?": у центрі Маріуполя помічено "російське" кафе (фото)

Мережу обурив заклад в центрі міста

У центрі Маріуполя Донецької області помітили кафе з назвою "Москва". Про заклад розповів правозахисник Олександр Сінілов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вчора побачив, коли був у секторі "М". Це що - посольство Росії-Москви майже в центрі Маріуполя, а за столиками сидять його постійні відвідувачі, так сказати любителі "мАсквы"? Чи це громадська приймальня Саші Захарченко, ватажка недореспублики?" – написав він.

"А вам не здається, що в цей суто "Експрес-бар Москва" треба запросити українську інспекцію, а також експертів з "пляшками"?" - відзначив він.

Фото: Кафе (facebook.com/aleksandr.sinilov)

"Увага! Це висловлювання не закликає до страйків і будь-яких протизаконних дій, і до міжнаціональної ворожнечі - (решта читайте між рядків!)" – зазначив автор публікації.

Він також побажав усім "гарного настрою та веселих розваг".

"P. S. Так, до речі, в цій "руській приймальні" тамтешній персонал дуже боляче зробив україномовній людині, за законне зауваження, щоб припинили сварку в приміщенні між проросійськи налаштованими відвідувачами!" – додав Олександр.

Скріншот поста (facebook.com/aleksandr.sinilov)

Раніше повідомлялося, що киян обурив нахабний водій маршрутки.

Коротко про головне за 7 червня (відео: РБК-Україна)