Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Это наша гордость": в Киеве организовали масштабную акцию в поддержку Сенцова (видео)

STYLERLIFE        01.07.2018 - 16:05
Фото: Олег Сенцов (youtube.comІНФОРМАТОР)
Фото: Олег Сенцов (youtube.comІНФОРМАТОР)

Активисты пришли с баннерами и плакатами

Сегодня, 1 июля, в столице Украины прошла масштабная акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает "Громадське".

Так, на опубликованных фото можно заметить активистов, которые держат баннер с надписью "Спасите Олега Сенцова", "Освободите узников Кремля" и "Олег, вернись к жизни".

"Я хожу на акции, на которые могу. На других мероприятиях, которые не являются ними, пытаюсь вспоминать о Сенцове и других узниках Кремля. Это важно, потому что это люди, которых пытают и которых, к сожалению, все больше. Это освобождение  - это наша гордость. Это не только про них, но и про нас", – сказал участник акции Антон Романов.

Более того, по информации организаторов, в честь украинского режиссера Олега Сенцова планируется устроить пробежку в Киеве.

"Мы пытаемся объединить весь мир вокруг этого вопроса. Это наша первая акция, но будут еще", - подчеркнул один из организаторов Иван Рудяк.

Видео: акция в поддержку Сенцова в Киеве (Youtube-канал/Громадське)

Кстати, адвокат удерживаемого в России украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что сейчас к властям в России есть два прошения о помиловании Сенцова.

"По меньшей мере два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию рассказали (на анонимных условиях, - ред.). Я считаю, что должны будут озвучить те люди, которые это сделали. Официально одно из прошений о помиловании поступило из Европы. И здесь одно местное прошение о помиловании. Пусть люди сами озвучивают, я не могу озвучить", - сообщил адвокат.

Нужно ли социализировать ромов – опрос (video.rbc.ua)

"Сложно сейчас": поэта-украинофоба не могут похоронить из-за ЧМ-2018 "Обобрали до трусов": голые россиянки митингуют против пенсионной реформы Путина (фото)
Теги: Сенцов, Россия, Киев, Майдан
"Почувствуй себя в Венеции": видео подтопленного Киева вызвало ажиотаж в сети (видео)
"Киев посетил бог грома": в сети опубликовали уникальные снимки молний во время грозы (фото)
"Полякова отдыхает": Леся Никитюк поразила фанатов длинными ногами (фото)
Разваленные дома и "смытая" дорога: впечатляющие фото последствий непогоды в Чернигове
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь