"Это наша гордость": в Киеве организовали масштабную акцию в поддержку Сенцова (видео)

Активисты пришли с баннерами и плакатами

Сегодня, 1 июля, в столице Украины прошла масштабная акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает "Громадське".

Так, на опубликованных фото можно заметить активистов, которые держат баннер с надписью "Спасите Олега Сенцова", "Освободите узников Кремля" и "Олег, вернись к жизни".

"Я хожу на акции, на которые могу. На других мероприятиях, которые не являются ними, пытаюсь вспоминать о Сенцове и других узниках Кремля. Это важно, потому что это люди, которых пытают и которых, к сожалению, все больше. Это освобождение - это наша гордость. Это не только про них, но и про нас", – сказал участник акции Антон Романов.

Более того, по информации организаторов, в честь украинского режиссера Олега Сенцова планируется устроить пробежку в Киеве.

"Мы пытаемся объединить весь мир вокруг этого вопроса. Это наша первая акция, но будут еще", - подчеркнул один из организаторов Иван Рудяк.

Видео: акция в поддержку Сенцова в Киеве (Youtube-канал/Громадське)

Кстати, адвокат удерживаемого в России украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что сейчас к властям в России есть два прошения о помиловании Сенцова.

"По меньшей мере два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию рассказали (на анонимных условиях, - ред.). Я считаю, что должны будут озвучить те люди, которые это сделали. Официально одно из прошений о помиловании поступило из Европы. И здесь одно местное прошение о помиловании. Пусть люди сами озвучивают, я не могу озвучить", - сообщил адвокат.

Нужно ли социализировать ромов – опрос (video.rbc.ua)