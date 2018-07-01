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"Це наша гордість": у Києві організували масштабну акцію в підтримку Сенцова (відео)

STYLERLIFE        01.07.2018 - 16:05
Фото: Олег Сенцов (youtube.сомІНФОРМАТОР)
Фото: Олег Сенцов (youtube.сомІНФОРМАТОР)

Активісти прийшли з банерами та плакатами

Сьогодні, 1 липня, в столиці України відбулася масштабна акція в підтримку українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляє "Громадське".

Так, опублікованих на фото можна помітити активістів, які тримають банер з написом "Врятуйте Олега Сенцова", "Звільніть в'язнів Кремля" і "Олег, повернися до життя".

"Я ходжу на акції, на які можу. На інших заходах, які не є ними, намагаюся згадувати про Сенцова та інших в'язнів Кремля. Це важливо, тому що це люди, яких катують і яких, на жаль, все більше. Це звільнення - це наша гордість. Це не тільки про них, але і про нас", – сказав учасник акції Антон Романов.

Більш того, за інформацією організаторів, в честь українського режисера Олега Сенцова планується влаштувати пробіжку в Києві.

"Ми намагаємося об'єднати весь світ навколо цього питання. Це наша перша акція, але будуть ще", - наголосив один з організаторів Іван Рудяк.

Відео: акція в підтримку Сенцова в Києві (Youtube-канал/Громадське)

До речі, адвокат утримуваного в Росії українського політв'язня Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що зараз до влади в Росії є два прохання про помилування Сенцова.

"Щонайменше два прохання про помилування надійшло, я не буду озвучувати від кого, як і чому. Мені цю інформацію розповіли (на анонімних умовах, - ред.). Я вважаю, що це повинні будуть озвучити ті люди, які це зробили. Офіційно одне з прохань про помилування надійшло з Європи. І тут одне місцеве прохання про помилування. Нехай люди самі озвучують, я не можу озвучити", - повідомив адвокат.

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Теги: Сенцов, Россия, Київ, Майдан
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