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"Это - настоящая Украина": полицейский помог пенсионерке и стал героем соцсетей

STYLERLIFE        19.03.2018 - 16:23
Офицер Евгений Барсук (фото: facebook.com/khersonpolice.official)
Офицер Евгений Барсук (фото: facebook.com/khersonpolice.official)

Офицер Евгений Барсук получает удовольствие от того, что делает людям добро

В пгт Великая Лепетиха Херсонской области участковый офицер полиции Евгений Барсук помог пенсионерке по хозяйству. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области. 

Отмечается, что Евгений знает о проблемах жителей городка не понаслышке.

Участковый офицер полиции Великолепетиского отделения полиции постоянно проводит профилактическую работу с жителями населенного пункта и наладил взаимодействие с людьми.

Так, во время разговора с пожилой женщиной участковый узнал, что она проживает сама и физически уже не в состоянии выполнять тяжелую работу по хозяйству.

Офицер Евгений Барсук (фото: facebook.com/khersonpolice.official)

Евгений предложил свою помощь и женщина радостно согласилась. Участковый заготовил отопительный материал, а также по просьбе хозяйки перенес все тяжести со двора в дом.

По словам полицейского, ему приятно делать что-то полезное для людей, а в ответ слышать слова благодарности и видеть искреннюю улыбку.

Офицер Евгений Барсук (фото: facebook.com/khersonpolice.official)

Скриншот поста (facebook.com/khersonpolice.official)

Поступок "копа" восхитил пользователей социальных сетей.

"В городе Великая Лепетиха участковый полицейский помог пенсионерке по хозяйству - перенес все тяжести со двора в дом. Это - настоящая Украина, а не "михомайданы", Верховная Рада и прочая ху*ня", - написал один из пользователей.

Скриншот поста (twitter.com/tsyutsyurka)

"Вот это козак! Это настоящий герой Украины. Парень в очередной раз доказывает: кем бы ты ни был по жизни - олигархом, полицейским, работягой или фермером - главное всегда оставаться Человеком. Крутой пацан! Гордость региона и страны!" - отметил Андрей Непийпиво.

Скриншот комментариев (facebook.com/khersonpolice.official)

Ранее украинцы заступились за 73-летнего пенсионера, которого обвинили в незаконной рубке леса.

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Теги: полицейский
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