"Это - настоящая Украина": полицейский помог пенсионерке и стал героем соцсетей

Офицер Евгений Барсук получает удовольствие от того, что делает людям добро
В пгт Великая Лепетиха Херсонской области участковый офицер полиции Евгений Барсук помог пенсионерке по хозяйству. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.
Отмечается, что Евгений знает о проблемах жителей городка не понаслышке.
Участковый офицер полиции Великолепетиского отделения полиции постоянно проводит профилактическую работу с жителями населенного пункта и наладил взаимодействие с людьми.
Так, во время разговора с пожилой женщиной участковый узнал, что она проживает сама и физически уже не в состоянии выполнять тяжелую работу по хозяйству.
Офицер Евгений Барсук (фото: facebook.com/khersonpolice.official)
Евгений предложил свою помощь и женщина радостно согласилась. Участковый заготовил отопительный материал, а также по просьбе хозяйки перенес все тяжести со двора в дом.
По словам полицейского, ему приятно делать что-то полезное для людей, а в ответ слышать слова благодарности и видеть искреннюю улыбку.
Офицер Евгений Барсук (фото: facebook.com/khersonpolice.official)
Скриншот поста (facebook.com/khersonpolice.official)
Поступок "копа" восхитил пользователей социальных сетей.
"В городе Великая Лепетиха участковый полицейский помог пенсионерке по хозяйству - перенес все тяжести со двора в дом. Это - настоящая Украина, а не "михомайданы", Верховная Рада и прочая ху*ня", - написал один из пользователей.
Скриншот поста (twitter.com/tsyutsyurka)
"Вот это козак! Это настоящий герой Украины. Парень в очередной раз доказывает: кем бы ты ни был по жизни - олигархом, полицейским, работягой или фермером - главное всегда оставаться Человеком. Крутой пацан! Гордость региона и страны!" - отметил Андрей Непийпиво.
Скриншот комментариев (facebook.com/khersonpolice.official)
Ранее украинцы заступились за 73-летнего пенсионера, которого обвинили в незаконной рубке леса.