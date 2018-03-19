"Це - справжня Україна": поліцейський допоміг пенсіонерці і став героєм соцмереж

Офіцер Євген Барсук отримує задоволення від того, що робить людям добро

В смт Велика Лепетиха Херсонської області дільничний офіцер поліції Євген Барсук допоміг пенсіонерці по господарству. Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

Наголошується, що Євген знає про проблеми жителів містечка не з чуток.

Дільничний офіцер поліції Великолепетиського відділення поліції постійно проводить профілактичну роботу з мешканцями населеного пункту і налагодив взаємодію з людьми.

Так, під час розмови з жінкою дільничний дізнався, що вона проживає сама і фізично вже не в змозі виконувати важку роботу по господарству.

Офіцер Євген Барсук (фото: facebook.com/khersonpolice.official)

Євген запропонував свою допомогу і жінка радісно погодилася. Дільничний заготовив опалювальний матеріал, а також на прохання господині переніс всі важкы речі з двору в дім.

За словами поліцейського, йому приємно робити щось корисне для людей, а у відповідь чути слова подяки і бачити щиру посмішку.

Офіцер Євген Барсук (фото: facebook.com/khersonpolice.official)

Скріншот поста (facebook.com/khersonpolice.official)

Вчинок "копа" захопив користувачів соціальних мереж.

"В містечку Велика Лепетиха дільничний поліцейський допоміг пенсіонерці по господарству - переніс всі тяжкості з двору в дім. Це - справжня Україна, а не "міхомайдани", Верховна Рада та інша ху*ня", - написав один з користувачів.

Скріншот поста (twitter.com/tsyutsyurka)

"Оце козак! Це справжній герой України. Хлопець в черговий раз доводить: ким би ти не був по життю - олігархом, поліцейським, трудівником чи фермером - головне завжди залишатися Людиною. Крутий пацан! Гордість регіону і країни!" - зазначив Андрій Непийпиво.

Скріншот коментарів (facebook.com/khersonpolice.official)

Раніше українці заступилися за 73-річного пенсіонера, якого звинуватили в незаконній рубці лісу.