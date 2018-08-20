"Это же позитив такой!": в Николаеве предложили изменить Гимн Украины

Иллюстративное фото (УНИАН)

Первую строку самой главной песни нашей страны могут изменить

В феврале министр обороны США Джеймс Маттис процитировал Гимн Украины. А совсем недавно в Николаеве помощник депутата областного совета Оксаны Солтыс, автор проекта социально-культурного развития области "Украина - это мы" Тамара Вишнякова предложила изменить первую строку одного из главных символов нашего государства. Об этом она сказала во время заседания исполкома, пишет издание "Новости-N".

"Знаете что, есть электронная петиция, которая заканчивается знаете чем? Словами "Просим изменить первую строку нашего прекрасного Гимна Украины на слова "Хай розквітне в Україні і слава, і воля". Это же позитив такой!" - сказала Вишнякова, которая является членом всеукраинской культурно-просветительной организации "Гуманный педагог".

На замечание одного из чиновников облисполкома, что это вопрос не к ним, помощница депутата ответила, что "это всех касается".

Видео: YouTube/Новости-N

Видео: РБК-Украина

Напомним, что в марте 2018-го исполнилось 153 года со дня первого публичного исполнения Государственного Гимна Украины. По этому случаю во Львове на площади Рынок несколько сотен местных жителей, в том числе представители молодежных и студенческих организаций, курсанты, сотрудники мэрии, педагоги и духовенство одновременно исполнили полную версию Гимна Украины.

Видео: РБК-Украина