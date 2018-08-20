"Це ж такий позитив!": у Миколаєві запропонували змінити Гімн України

Ілюстративне фото (УНІАН)

Перший рядок самої головної пісні нашої країни можуть змінити

У лютому міністр оборони США Джеймс Маттіс процитував Гімн України. А зовсім нещодавно в Миколаєві помічник депутата обласної ради Оксани Солтис, автор проекту соціально-культурного розвитку області "Україна - це ми" Тамара Вишнякова запропонувала змінити перший рядок одного з головних символів нашої держави. Про це вона сказала під час засідання виконкому, пише видання "Новини-N".

"Знаєте що, є електронна петиція, яка закінчується знаєте чим? Словами "Просимо змінити перший рядок нашого прекрасного Гімну України на слова "Хай розквітне в Україні і слава, і воля". Це ж такий позитив!" - сказала Вишнякова, яка є членом всеукраїнської культурно-освітньої організації "Гуманний педагог".

На зауваження одного з чиновників облвиконкому, що це питання не до них, помічниця депутата відповіла, що "це стосується всіх".

Відео: YouTube/Новости-N

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, що в березні 2018-го виповнилося 153 роки з дня першого публічного виконання Державного Гімну України. З цієї нагоди у Львові на площі Ринок кілька сотень місцевих жителів, у тому числі представники молодіжних та студентських організацій, курсанти, працівники мерії, педагоги і духовенство одночасно виконали повну версію Гімну України.

Відео: РБК-Україна