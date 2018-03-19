"Это позорище": волонтер прояснил печальную ситуацию со сторонниками "русского мира"

Он отметил, что за четыре года нет никакого результата

Дела против сторонников "русского мира" практически никогда не доходят до приговоров, потому никто не наказан. Об этом рассказал волонтер, координатор проекта "Стоп террор" Семен Кабакаев в интервью "Апострофу".

"Такие люди, как Голенко, Ефремов, Ахметов, Штепа и другие, которые были творцами нужного России информационного поля в 2014 году и способствовали всему тому шабашу, до сих пор не наказаны. Сел какой-то проклятый Топаз, Штепа вышла, Ефремов сидит в СИЗО, приговоров нет... Это позорище, люди! Позорище, что ни один человек не наказан!" – отметил Кабакаев.

Видео: Семен Кабакаев (youtube.com/Апостроф)

"Дело может длиться два, три или четыре года, я нормально к этому отношусь, но для того, чтобы оно началось, нужно хотя бы подозрение объявить кому-то! А мы же ничего такого не видим. Когда это начнется? Прошло четыре года, а результата нет. Генпрокуратура и МВД проигрывают, а градус недовольства в обществе растет, это не очень хорошо", - резюмировал волонтер.

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