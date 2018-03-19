"Це ганьба": волонтер прояснив сумну ситуацію з прихильниками "російського світу"

Він зазначив, що за чотири роки немає жодного результату

Справи проти прихильників "російського світу" практично ніколи не доходять до вироків, бо ніхто не покараний. Про це розповів волонтер, координатор проекту "Стоп терор" Семен Кабакаєв в інтерв'ю "Апострофу".

"Такі люди, як Голенко, Єфремов, Ахметов, Штепа та інші, які були творцями потрібного Росії інформаційного поля в 2014 році і сприяли всього того шабашу, досі не покарані. Сів якийсь проклятий Топаз, Штепа вийшла, Єфремов сидить у СІЗО, вироків ні... Це ганьба, люди! Ганьба, що жодна людина не покараний!" – зазначив Кабакаєв.

Відео: Семен Кабакаєв (youtube.com/Апостроф)

"Справа може тривати два, три або чотири роки, я нормально до цього ставлюся, але для того, щоб воно почалося, потрібно хоча б підозра оголосити комусь! А ми ж нічого такого не бачимо. Коли це почнеться? Минуло чотири роки, а результату немає. Генпрокуратура і МВС програють, а градус невдоволення в суспільстві зростає, це не дуже добре", - резюмував волонтер.

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