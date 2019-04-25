Скандал со статьей о Зеленском получил неожиданное продолжение

Чешское издание Český rozhlas извинилось за статью о новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском.

Напомним, что в этой скандальной статье, автором которой является Ян Фингерланд, использовали оскорбительный заголовок: "Еврей во главе украинских фашистов". Также журналист писал о том, что украинцы выбрали "молодого еврейского клоуна" только потому, что политика всех других кандидатов была уже людям знакома.

Кроме этого, в статье написали, что Зеленский, мол, станет президентом только в том случае, если премьер-министром Украины станет "еще один еврейский политик" Владимир Гройсман. Затем, по мнению автора статьи, Украина станет единственной страной, "где евреи занимают самые высокие должности". Это вызвало бурные споры, а автора статьи просили удалить унизительные формулировки.

Фото: Главный редактор издания принес извинения за оскорбительные слова из статьи (Посольство Украины в Чехии)

Впоследствии стало известно, что чешское онлайн-издание своеобразно извинилось за скандальную публикацию о Зеленском.

Так, на странице посольства Украины в Чехии недавно опубликовали письмо от имени главного редактора портала Петра Шабата, в котором тот пытался объяснить свои взгляды на то, что случилось.

Фото: В то же время удалять статью в издании не собираются (Посольство Украины в Чехии)

Главный редактор издания публично признал, что заголовок материала Яна Фингерланда и действительно был неудачным, поэтому его заменили на "Еврей возглавил Украину". В то же время удалять заметку с сайта не собираются, потому что считают ее содержание абсолютно корректным. При этом главный редактор все же извинился перед всеми, кого оскорбило предварительная формулировка.

Ранее, напомним, эксперт по политике Александр Солонтай высказал мнение о том, что после вступления в должность президента Зеленского его жизнь изменится кардинально.

Кроме того, стало известно, чем занимались первые леди – жены президентов в разные периоды в Украине и то, чем будет заниматься жена Зеленского Елена, когда ее муж будет занимать пост главы государства.