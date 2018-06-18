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Евровидение 2019: Израиль могут лишить права проводить конкурс на своей территории

STYLERLIFE        18.06.2018 - 22:40

Конкурс могут провести в другой стране

Страну-победительницу Евровидения могут лишить права проводить конкурс на своей территории. Об этом сообщает ESC Today.

Представители Европейского вещательного союза заявили, что Израиль может быть лишен права проводить полуфиналы и финал международного песенного конкурса Евровидение 2019.

Ранее Европейский вещательный союз требовал, чтобы конкурс не проводили в Иерусалиме.

Организаторы конкурса недовольны планами телеканала Kan, который решил провести масштабную реорганизацию с целью распределения развлекательных и новостных программ.

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев потребовала, чтоб организаторы конкурса Евровидение 2019 обязательного согласовали трансляцию с представителями власти.

"Это необходимо потому, что власти Израиля финансируют конкурс", - пояснила Мири Регев.

В Европе такими требованиями недовольны и обвиняют страну-победительницу в чрезмерной политизации музыкального конкурса.

Один из организаторов трансляций, Ахралия Гольдфингер сообщил, что среди продюсеров Евровидения ведутся разговоры о переносе музыкального конкурса в Австрию.

Также представители организации, которые отвечают за проведение и трансляцию конкурса Евровидение 2019 высказывают свои опасения по поводу арабо-израильского конфликта.

Кстати, недавно мы писали о том, что Евровидение 2019 перенесли на новые даты.

Предположительно, такое решение может быть связано с тем, что 9 мая Израиль празднует День независимости, а 7 и 8 мая состоятся полуфиналы Лиги чемпионов УЕФА.

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Теги: Евровидение, Израиль, вещание
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