Євробачення 2019: Ізраїль можуть позбавити права проводити конкурс на своїй території

Конкурс можуть провести в іншій країні

Країну-переможницю Євробачення можуть позбавити права проводити конкурс на своїй території. Про це повідомляє ESC Today.

Представники Європейського мовного союзу заявили, що Ізраїль може бути позбавлений права проводити півфінали і фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2019.

Раніше Європейський мовний союз вимагав, щоб конкурс не проводили в Єрусалимі.

Організатори конкурсу незадоволені планами телеканалу Kan, який вирішив провести масштабну реорганізацію з метою розподілу розважальних та інформаційних програм.

Міністр культури і спорту Ізраїлю Мірі Регев зажадала, щоб організатори конкурсу Євробачення 2019 обов'язкового погодили трансляцію з представниками влади.

"Це необхідно тому, що влада Ізраїлю фінансує конкурс", - пояснила Мірі Регев.

У Європі такими вимогами незадоволені і звинувачують країну-переможницю в надмірній політизації музичного конкурсу.

Один з організаторів трансляцій, Ахралия Гольдфінгер повідомив, що серед продюсерів Євробачення ведуться розмови про перенесення музичного конкурсу в Австрію.

Також представники організації, які відповідають за проведення і трансляцію конкурсу Євробачення 2019 висловлюють свої побоювання з приводу арабо-ізраїльського конфлікту.

До речі, нещодавно ми писали про те, що Євробачення 2019 перенесли на нові дати.

Імовірно, таке рішення може бути пов'язано з тим, що 9 травня Ізраїль святкує День незалежності, а 7 і 8 травня відбудуться півфінали Ліги чемпіонів УЄФА.

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