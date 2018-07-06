Ездил пьяным за рулем: чиновник не ходит на работу и взял больничный

Консультант Верховного суда перестал появляться на работе

Работник Высшего специализированного суда Украины Олег Ляшок, который ездил пьяным за рулем и предлагал "копам" "забухать", слег на больничный и не появляется на работе. Об этом сообщает ТСН.

Чиновник не приходит на работу, по телефону говорит, что заболел.

"Не отстранен, поскольку закон четко определяет, в каком случае проводится отстранения и на какой срок", - объясняют в суде.

В начале недели работника суда не знали даже во дворе его многоэтажке, зато теперь фамилия чиноника у всех на слуху. Увиденному на видео, где Олег Ляшок предлагает полицейским выпить, удивляются.

"Это очень спокойная, порядочная семья, поверьте мне. Красивая женщина, порядочный ребенок, хорошо учится", - говорят соседи.

Видео: Чиновник, который ездил пьяным за рулем, ушел на больничный (tsn.ua)

Местные жители рассказали, что с самим Ляшоком почти не пересекаются и видели его крайне редко, а вот с семьей общаются, и характеризуют их только с лучшей стороны.

Ждет ли в дальнейшем Олега Ляшока увольнение, будет определять дисциплинарная комиссия. По законодательству, уволить можно за повторный прогул. Если же дисциплинарная комиссия установит факт неэтичного поведения или обнаружит действия, подрывающие авторитет госслужащего, то за это предусматривается только выговор.

По закону, проступок могут рассматривать до полугода.

Ранее сообщалось, что в Киеве чиновник рассекал по городу пьяным за рулем.

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