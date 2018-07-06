Їздив за кермом п'яним: чиновник не ходить на роботу і взяв лікарняний

Консультант Верховного суду перестав з'являтися на роботі

Працівник Вищого спеціалізованого суду України Олег Ляшок, який їздив за кермом п'яним і пропонував "копам" "пиячити", зліг на лікарняний і не з'являється на роботі. Про це повідомляє ТСН.

Чиновник не приходить на роботу, по телефону каже, що захворів.

"Не відсторонений, оскільки закон чітко визначає, в яких випадках проводиться відсторонення і на який термін", - пояснюють в суді.

На початку тижня працівника суду не знали навіть у дворі його багатоповерхівці, зате тепер прізвище чиноника у всіх на слуху. Побаченому на відео, де Олег Ляшок пропонує поліцейським випити, дивуються.

"Це дуже спокійна, порядна сім'я, повірте мені. Красива жінка, порядна дитина, добре вчиться", - кажуть сусіди.

Відео: Чиновник, який їздив за кермом п'яним, пішов на лікарняний (tsn.ua)

Місцеві жителі розповіли, що з самим Ляшоком майже не перетинаються і бачили його вкрай рідко, а от з сім'єю спілкуються, і характеризують її тільки з кращого боку.

Чи чекає на Олега Ляшока звільнення, буде визначати дисциплінарна комісія. За законодавством, звільнити можна за повторний прогул. Якщо ж дисциплінарна комісія встановить факт неетичної поведінки або виявить дії, що підривають авторитет держслужбовця, то за це передбачається лише догана.

За законом, проступок можуть розглядати до півроку.

Раніше повідомлялося, що у Києві чиновник розсікав по місту п'яним за кермом.

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