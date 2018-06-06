Филатов ситилайтами "поздравил" Порошенко и Гройсмана с днем полиграфистов и культурного разнообразия

Ситилайты появились в центре Киева

В центре Киева появились ситилайты с поздравлениями мэра Днепра Бориса Филатова в адрес президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщается на странице в Facebook Наш Киев.

Отмечается, что киевляне заметили ситилайты в районе правительственного квартала и станции метро "Арсенальная".

В частности, Петр Порошенко получил поздравление с Днем работников издательств полиграфии и книгораспространения. Владимира Гройсмана поздравили со Всемирным Днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Фото: ситилайт в Киеве (facebook.com/nashkiev)

Напомним, в мае с помощью аналогичных ситилайтов поздравления со Всемирным днем медсестер получил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. На борде рядом с изображением Бориса Филатова находилась надпись: "Дорогой Юрий Луценко! Поздравляю Вас с прошедшим Всемирным днем Медсестер! Крепкого здоровья! С любовью, Борис Альбертович Филатов".

Видео: video.rbc.ua

Кстати, 6 июня в Украине отмечается День журналиста.