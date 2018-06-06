Філатов сітілайтами "привітав" Порошенко і Гройсмана з днем поліграфістів і культурного розмаїття

З'явилися сітілайти в центрі Києва

У центрі Києва з'явилися сітілайти з привітаннями мера Дніпра Бориса Філатова в адресу президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Наш Київ.

Наголошується, що кияни помітили сітілайти в районі урядового кварталу і станції метро "Арсенальна".

Зокрема, Петро Порошенко отримав привітання з Днем працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Володимира Гройсмана привітали зі Всесвітнім Днем культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку.

Фото: сітілайт у Києві (facebook.com/nashkiev)

Нагадаємо, у травні за допомогою аналогічних сітілайтів привітання з Всесвітнім днем медсестер отримав Генеральний прокурор України Юрій Луценко. На дошці поруч із зображенням Бориса Філатова знаходився напис: "Дорогий Юрію Луценку! Вітаю Вас із Всесвітнім днем Медсестер! Міцного здоров'я! З любов'ю, Борис Альбертович Філатов".

Відео: video.rbc.ua

До речі, 6 червня в Україні відзначається День журналіста.