Социальные страницы
Курси валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Філатов сітілайтами "привітав" Порошенко і Гройсмана з днем поліграфістів і культурного розмаїття

STYLERLIFE        06.06.2018 - 12:15
Сітілайт з привітанням Філатова (facebook.com/nashkiev)
Сітілайт з привітанням Філатова (facebook.com/nashkiev)

З'явилися сітілайти в центрі Києва

У центрі Києва з'явилися сітілайти з привітаннями мера Дніпра Бориса Філатова в адресу президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Наш Київ.

Наголошується, що кияни помітили сітілайти в районі урядового кварталу і станції метро "Арсенальна".

Зокрема, Петро Порошенко отримав привітання з Днем працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Володимира Гройсмана привітали зі Всесвітнім Днем культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку.

Фото: сітілайт у Києві (facebook.com/nashkiev)

Нагадаємо, у травні за допомогою аналогічних сітілайтів привітання з Всесвітнім днем медсестер отримав Генеральний прокурор України Юрій Луценко. На дошці поруч із зображенням Бориса Філатова знаходився напис: "Дорогий Юрію Луценку! Вітаю Вас із Всесвітнім днем Медсестер! Міцного здоров'я! З любов'ю, Борис Альбертович Філатов".

Відео: video.rbc.ua

До речі, 6 червня в Україні відзначається День журналіста.

"Це марно": студента-інваліда не пустили в київське метро (фото) У Києві розгромили торговий центр і закрили "Ашан": усі подробиці
Теги: Київ, Петр Порошенко, Борис Филатов
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top