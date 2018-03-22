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"Финал этой истории": Фейгин прокомментировал скандал с Савченко

STYLERLIFE        22.03.2018 - 16:57
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Он призвал украинские следственные органы учесть все, что происходило с Савченко с 2014 года

Российский адвокат Марк Фейгин, который защищает украинских политзаключенных, прокомментировал скандал вокруг действий Надежды Савченко. Об этом передает Укринформ. Напомним, Фейгин был адвокатом Надежды в российском суде.

"После того как Верховная Рада дала разрешение на арест и привлечение к уголовной ответственности Надежды Савченко, не могу не отреагировать. Я много раз говорил, что не считаю себя вправе вмешиваться в дела внутри Украины, советовать или критиковать действия власти или оппозиции. Но тут случай особый - я все же бывший адвокат Савченко и многое сделал для её освобождения. Мне горько наблюдать за финалом этой истории", - написал адвокат.

Фейгин призвал украинские следственные и судебные органы при избрании меры пресечения учесть все, что происходило с Савченко с 2014 года: "тюрьма, освобождение, головокружение от внимания и человеческую глупость".

Он напомнил, что ранее не раз критиковал поведение Савченко после освобождения и "заочно" высказывал ей, что ее действия подрывают усилия по освобождению украинских политзаключенных.

"Она не послушала меня, и вот итог. Надеюсь на гуманность и снисходительность по отношению к Савченко со стороны Украинского государства", - подытожил Марк.

Скриншот поста (facebook.com/mark.feygin.z)

Напомним, что Фейгин оценил возможность сотрудничества Надежды Савченко с ФСБ.

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