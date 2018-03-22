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"Фінал цієї історії": Фейгін прокоментував скандал з Савченко

STYLERLIFE        22.03.2018 - 16:57
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Він закликав українські слідчі органи врахувати все, що відбувалося з Савченко з 2014 року

Російський адвокат Марк Фейгін, який захищає українських політв'язнів, прокоментував скандал навколо дій Надії Савченко. Про це передає Укринформ. Нагадаємо, Фейгін був адвокатом Надії в російському суді.

"Після того, як Верховна Рада дала дозвіл на арешт і притягнення до кримінальної відповідальності Надії Савченко, не можу не відреагувати. Я багато разів говорив, що не вважаю себе вправі втручатися у справи в межах України, радити або критикувати дії влади чи опозиції. Але тут випадок особливий - я все ж колишній адвокат Савченко і багато зробив для її звільнення. Мені гірко спостерігати за фіналом цієї історії", - написав адвокат.

Фейгін закликав українські слідчі і судові органи при обранні запобіжного заходу врахувати все, що відбувалося з Савченка з 2014 року: "в'язниця, звільнення, запаморочення від уваги і людську дурість".

Він нагадав, що раніше не раз критикував поведінку Савченко після звільнення і "заочно" висловлював їй, що її дії підривають зусилля щодо звільнення українських політв'язнів.

"Вона не послухала мене, і ось підсумок. Сподіваюся на гуманність і поблажливість по відношенню до Савченко з боку Української держави", - підсумував Марк.

Скріншот поста (facebook.com/mark.feygin.z)

Нагадаємо, що Фейгін оцінив можливість співпраці Надії Савченко з ФСБ.

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Теги: Марк Фейгин, Надежда Савченко
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