Финал Лиги чемпионов 2018: в Украину не пустили двух российских журналистов

Один из туристов не рассказал о том, где работает

Пограничная служба Украины не пропустила на территорию Украины двух российских журналистов. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

В Украину продолжают прибывать гости и фанаты финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018. Государственная пограничная служба совместно с правоохранительными органами тщательно проверяют всех, кто пытается попасть в столицу. В аэропортах страны уже встретили и оформили около 18 тысяч человек.

Каждому гостю пограничники вручают флаера на английском и испанском языке, где есть вся необходимая информация о пребывании в Украине.

В ходе пограничного контроля и по результатам дополнительной проверки, 8 гражданам было отказано во въезде в Украину. Из них – два представителя российских СМИ.

Они прилетели в Киев двумя рейсами из Минска и Тбилиси. При тщательной проверке оказалось, что один гражданин ранее посещал оккупированный Крым, а второй – скрыл информацию о своем основном месте работы.

"Иностранцы прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Одного из них не пропустили из-за незаконного посещения Крыма, к тому же он получил запрет на въезд в Украину сроком на 3 года. Другой россиянин целью визита назвал отдых и просмотр матча Лиги чемпионов, однако в ходе пограничного контроля сотрудники Государственной пограничной службы установили его принадлежность к российскому телеканалу Россия. В связи с не подтверждением цели прибытия в Украину мужчину вернули в обратном направлении", – говорится в сообщении.

Кстати, в Украину не пропустили 4 ультрас российского футбольного клуба.

В Украину не пропустили 4 ультрас российского футбольного клуба "Торпедо". Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Вчера на Черниговщине на границе с Беларусью сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске в Украину 4 гражданам России. Они планировали приехать в Киев, однако не смогли подтвердить цели пребывания в нашем государстве", - говорится в сообщении.

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Видео: video.rbc.ua