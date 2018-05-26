Финал Лиги чемпионов: тренер "Ливерпуля" попал в комическую ситуацию (видео)

Инцидент произошел перед отлетом команды в Киев

В сети появилось видео комического инцидента, в который попал тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед вылетом на финал Лиги чемпионов в Киев. Об этом сообщает "ТСН".

Так, в аэропорту Юрген Клопп подошел к фанатам, которые стояли за оградой и ожидали раздачи автографов. Одна из женщин захотела поцеловать его в щеку, однако мужчина достаточно резко уклонился и не дал ей этого сделать.

После этого Клопп начал раздавать автографы присутствующим.

Следует уточнить, что команда "Ливерпуля" прибыла в Украину в четверг, 24 мая. Тем не менее, видеозапись в сети появилась именно сейчас.

Обратим внимание, что финал Лиги чемпионов, в котором примут участие "Реал" и "Лиерпуль", пройдет сегодня, 26 мая. Начало запланировано на 21:45.

Видео: Юрген Клопп и фанатка (express.co.uk)

Кстати, пограничники оформили почти 10 тысяч гостей и болельщиков финала Лиги Чемпионов УЕФА в Киеве. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"В общем, пограничники уже встретили и оформили почти 10 тысяч граждан, которые следовали на Чемпионат. При этом только за последние сутки - 7 тысяч человек. Кроме того, по результатам дополнительной проверки не пропущены 6 граждан, еще 2 - за нарушение порядка въезда-выезда на ВОТУ АРК (временно оккупированную АР Крым, - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении более чем 200 человек приняты частичные решения о пропуске через границу.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко поприветствовал команды и болельщиков финала Лиги Чемпионов УЕФА в Киеве и пожелал победы сильнейшему.

Хайп-такси #23: готов ли Киев к финалу Лиги Чемпионов (video.rbc.ua)