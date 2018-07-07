"Фото дна": в Раде засекли любителя советской символики

На рабочем месте депутата обнаружена советская символика

6 июля 2018 года в Верховной Раде Украины на рабочем месте одного из народных избранников обнаружили карточку с советской символикой. Снимок из здания парламента показал в соцсети Facebook украинский фотограф Богдан Бортаков.

"06.07.2018. ВР. "Фото дна" или как подписать эту карточку?" - спросил Бортаков под снимком.

Скриншот (facebook.com/bogdanbortakov)

В комментариях к посту пользователи поинтересовались, чье это рабочее место. Фотограф ответил, что это место депутата Виктора Балоги, но карточку положил не он.

"Чье это рабочее место?" - поинтересовался Леонид Кулеш.

"Балоги, но эту экибану выложил не он", - ответил ему Бортаков.

Скриншот комментариев (facebook.com/bogdanbortakov)

Как ранее писал Styler, 17 мая в Верховной Раде заметили народного депутата Владимира Литвина, который сам лайкает свои посты в соцсети Facebook. Правда, делает он это из другого аккаунта, который зарегестрирован на некого Антона.

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