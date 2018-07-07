Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Фото дна": в Раді засікли любителя радянської символіки

STYLERLIFE        07.07.2018 - 10:15
Фото: Верховна Рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна Рада (РБК-Україна)

На робочому місці депутата виявлена радянська символіка

6 липня 2018 року у Верховній Раді України на робочому місці одного з народних обранців виявили картку з радянською символікою. Знімок з будівлі парламенту показав у соцмережі Facebook український фотограф Богдан Бортаков.

"06.07.2018. ВР. "Фото дна" xb як підписати цю картку?" - запитав Бортаков під знімком.

Скріншот (facebook.com/bogdanbortakov)

В коментарях до посту користувачі поцікавилися, чиє це робоче місце. Фотограф відповів, що це місце депутата Віктора Балоги, але картку не поклав він.

"Чиє це робоче місце?" - поцікавився Леонід Куліш.

"Балоги, але цю экибану виклав не він", - відповів йому Бортаков.

Скріншот коментарів (facebook.com/bogdanbortakov)

Як раніше писав Styler, 17 травня у Верховній Раді помітили народного депутата Володимира Литвина, який сам лайкает свої пости в соцмережі Facebook. Щоправда, робить він це з іншого аккаунта, який зареєстрований на якогось Антона.

Рада проголосувала закон без фракції БПП

Сайт Верховної Ради став світовим лідером за відвідуваністю парламентських сторінок "Плакала, не встаючи з дивана": скандальна журналістка з Ради розповіла про цькування (фото)
Теги: Верховная Рада
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся