"Фото дна": в Раді засікли любителя радянської символіки

На робочому місці депутата виявлена радянська символіка

6 липня 2018 року у Верховній Раді України на робочому місці одного з народних обранців виявили картку з радянською символікою. Знімок з будівлі парламенту показав у соцмережі Facebook український фотограф Богдан Бортаков.

"06.07.2018. ВР. "Фото дна" xb як підписати цю картку?" - запитав Бортаков під знімком.

Скріншот (facebook.com/bogdanbortakov)

В коментарях до посту користувачі поцікавилися, чиє це робоче місце. Фотограф відповів, що це місце депутата Віктора Балоги, але картку не поклав він.

"Чиє це робоче місце?" - поцікавився Леонід Куліш.

"Балоги, але цю экибану виклав не він", - відповів йому Бортаков.

Скріншот коментарів (facebook.com/bogdanbortakov)

Як раніше писав Styler, 17 травня у Верховній Раді помітили народного депутата Володимира Литвина, який сам лайкает свої пости в соцмережі Facebook. Щоправда, робить він це з іншого аккаунта, який зареєстрований на якогось Антона.

Рада проголосувала закон без фракції БПП