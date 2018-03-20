Во Франции задержали экс-президента Саркози: в соцсетях отреагировали

Политика обвиняют в незаконном финансировании его предвыборной компании в 2007 году

20 марта во Франции задержали экс-президента Николя Саркози. Его обвиняют в незаконном финансировании властями Ливии его предвыборной компании в 2007 году.

Также расследуется информация о том, что режим диктатора Муаммара Каддафи тайно предоставил Саркози на избирательную кампанию 50 млн евро, что вдвое больше разрешенного законом бюджета. Об этом сообщает "Слово и Дело".

"Недавно арабское издание писало о том, что 4 миллиона евро наличными от Каддафи получила Юлия Тимошенко. Мы с коллегами сделали запрос в НАБУ по этому поводу. Теперь думаем: ее хотя бы допросят?" – написал народный депутат Владимир Арьев.

Скриншот (ru.slovoidilo.ua)

"Французы не стали разбивать палаточный лагерь у входа в местное МВД с призывами разобрать здание по кирпичикам. Никто не призывает немедленно отправить в отставку руководство страны. Подозреваю, что никто не станет забрасывать судью яйцами, если дойдет до меры пресечения. В свое ж время все любили этого президента. Относились с должным уважением. Никто не сомневался в честности и порядочности. Так должен работать закон в любой стране", – считает нардеп Александр Грановский.

Скриншот (ru.slovoidilo.ua)

"Здесь, мне кажется, дело чести, чтобы при президенте-русофобе Макроне был вынесен приговор Саркози, который опрометчиво расбрасывался заявлениями, что "Крым нельзя упрекать за то, что он выбрал Россию", "у нас, Франции, с Россией общая цивилизация", "я думаю, что нужно снять санкции, у нас достаточно проблем, самый сильный должен протянуть руку первым, самый сильный – это Путин" и т. д.", – считает политический обозреватель Алексей Минаков.

Скриншот (ru.slovoidilo.ua)

"В Украине появление такой новости реально невозможно. Потому что у нас: сознательно слабо выписано избирательное законодательство относительно нарушений во время избирательного процесса; даже эти нормы не выполняются, и никогда в истории независимости никто не был наказан за нарушение закона на выборах", – написала журналистка Татьяна Высоцкая.

Скриншот (ru.slovoidilo.ua)

Напомним, что бывшего президента Франции Николя Саркози задержали по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании, передает Reuters. Сообщается, что Саркози на данный момент содержится под стражей в полиции. По данным источников Reuters, его допрашивают в связи с расследованием незаконного финансирования избирательной кампании.