У Франції затримали екс-президента Саркозі: у соцмережах відреагували

Політика звинувачують у незаконному фінансуванні його передвиборчої кампанії в 2007 році

20 березня у Франції затримали екс-президента Ніколя Саркозі. Його звинувачують у незаконному фінансуванні владою Лівії його передвиборної кампанії в 2007 році.

Також розслідується інформація про те, що режим лівійського диктатора Муаммара Каддафі таємно надав Саркозі на виборчу кампанію 50 млн євро, що вдвічі більше дозволеного законом бюджету. Про це повідомляє "Слово і Діло".

"Нещодавно арабське видання писало про те, що 4 мільйони євро готівкою від Каддафі отримала Юлія Тимошенко. Ми з колегами зробили запит в НАБУ з цього приводу. Тепер думаємо: її хоча б допитають?" – написав народний депутат Володимир Ар'єв.

Скріншот (ru.slovoidilo.ua)

"Французи не стали руйнувати наметовий табір біля входу в місцевий МВС із закликами розібрати будинок по цеглинці. Ніхто не закликає негайно відправити у відставку керівництво країни. Підозрюю, що ніхто не стане закидати суддю яйцями, якщо дійде до запобіжного заходу. Свого ж часу всі любили цього президента. Ставилися з належною повагою. Ніхто не сумнівався в чесності і порядності. Так повинен працювати закон у будь-якій країні", – вважає нардеп Олександр Грановський.

Скріншот (ru.slovoidilo.ua)

"Тут, мені здається, справа честі, щоб при президентові-русофобе Макроне був винесений вирок Саркозі, який необачно розкидався заявами, що "Криму не можна дорікати за те, що він вибрав Росію", "у нас, Франції, з Росією загальна цивілізація", "я думаю, що потрібно зняти санкції, у нас достатньо проблем, найсильніший повинен простягнути руку першим, найсильніший – це Путін" і т д.", – вважає політичний оглядач Олексій Мінаков.

Скріншот (ru.slovoidilo.ua)

"В Україні поява такої новини реально неможлива. Тому що у нас: свідомо слабо виписано виборче законодавство щодо порушень під час виборчого процесу; навіть ці норми не виконуються, і ніколи в історії незалежності ніхто не був покараний за порушення закону на виборах", – написала журналістка Тетяна Висоцька.

Скріншот (ru.slovoidilo.ua)

Нагадаємо, що колишнього президента Франції Ніколя Саркозі затримали у справі про незаконне фінансування його виборчої кампанії, передає Reuters. Повідомляється, що Саркозі на даний момент утримується під вартою в поліції. За даними джерел Reuters, його допитують у зв'язку з розслідуванням незаконного фінансування виборчої кампанії.