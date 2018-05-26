Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Free Sentsov: стало известно, кто из нобелевских лауреатов подписал открытое письмо к Меркель

STYLERLIFE        26.05.2018 - 20:05
Фото: Олег Сенцов (youtube.com/ІНФОРМАТОР)
Фото: Олег Сенцов (youtube.com/ІНФОРМАТОР)

Украинский кинематографист голодает уже почти две недели

Под письмом, адресованным на имя канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра иностранных дел Хайко Мааса, подписалось более 360 активистов и известных людей. Об этом сообщает "Укринформ".

Инициаторы этого письма с призывом освободить украинского кинематографиста и активиста Олега Сенцова, сообщили, что за три дня свои подписи поставили 363 человека.

"Всего под письмом поставили свои подписи 363 человека", - сообщили активисты.

Среди подписантов письма является лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич и Герта Мюллер.

В письме рассказывается история плена украинского кинематографиста и активиста Олега Сенцова, а также активиста Александра Кольченко. Они были арестованы 11 мая 2014 года за публичную критику вторжения России на украинский полуостров.

Также в письме описываются детали их заключения и публичного политического шоу, которое устроила Россия.

Активисты сообщили, что процесс переговоров об обмене заключенными между Украиной и РФ идет очень медленно, а в средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о возможном обмене, которые не подтверждаются. На данный момент в российских тюрьмах находятся 64 украинских политических заключенных.

"Граждане Украины страдают от необоснованных условий содержания под стражей и подвергаются давлению и пыткам. Они теряют физическое и психическое здоровье и навсегда отделены от своих семей", - отмечают активисты и добавляют, что состояние украинцев катастрофически ухудшается.

Напомним, украинский кинематографист Олег Сенцов объявил о бессрочной голодовке, которая продолжается уже 13 дней. Единственное условие, которое поставил Сенцов – это освобождение всех украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в тюрьмах России.

Кстати, сестра политзаключенного Сенцова рассказала о состоянии брата из-за голодовки.

Рекомендуем посмотреть: Как и почему проводилась депортация крымских татар из Крыма

Видео: video.rbc.ua

"Угрожают штрафом": в Киеве требуют снять баннер в поддержку Сенцова В Киеве "подожгли" посольство РФ в поддержку политзаключенных (видео)
Теги: голодовка, политзаключенные, Сенцов, Сенцов и Кольченко
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top