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Free Sentsov: стало відомо, хто з нобелівських лауреатів підписав відкритий лист до Меркель

STYLERLIFE        26.05.2018 - 20:05
Фото: Олег Сенцов (youtube.com/ІНФОРМАТОР)
Фото: Олег Сенцов (youtube.com/ІНФОРМАТОР)

Український кінематографіст голодує вже майже два тижні

Під листом, адресованим на ім'я канцлера ФРН Ангели Меркель і міністра закордонних справ Хайко Маасу, підписалося понад 360 активістів і відомих людей. Про це повідомляє "Укрінформ".

Ініціатори цього листа із закликом звільнити українського кінематографіста і активіста Олега Сенцова, повідомили, що за три дні свої підписи поставили 363 людини.

"Усього під листом поставили свої підписи 363 людини", - повідомили активісти.

Серед підписантів листа є лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич і Герта Мюллер.

У листі розповідається історія полону українського кінематографіста і активіста Олега Сенцова, а також активіста Олександра Кольченко. Вони були заарештовані 11 травня 2014 року за публічну критику вторгнення Росії на український півострів.

Також у листі описуються деталі їх арешту та публічного політичного шоу, яке влаштувала Росія.

Активісти повідомили, що процес переговорів про обмін ув'язненими між Україною і РФ йде дуже повільно, а в засобах масової інформації регулярно з'являються повідомлення про можливий обмін, які не підтверджуються. На даний момент в російських в'язницях перебувають 64 українських політичних в'язнів.

"Громадяни України потерпають від необґрунтованих умов утримання під вартою і піддаються тиску і тортурам. Вони втрачають фізичне та психічне здоров'я і назавжди відділені від своїх сімей", - зазначають активісти і додають, що стан українців катастрофічно погіршується.

Нагадаємо, український кінематографіст Олег Сенцов оголосив про безстрокове голодування, яке триває вже 13 днів. Єдина умова, яку поставив Сенцов – це визволення всіх українських політв'язнів, яких незаконно утримують у в'язницях Росії.

До речі, сестра політв'язня Сенцова розповіла про стан брата через голодування.

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Відео: video.rbc.ua

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Теги: голодовка, политзаключенные, Сенцов, Сенцов и Кольченко
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