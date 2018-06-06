"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление

Журналист доказал, что его переписку прочли

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко заявил, что ФСБ может читать переписки в мессенджере Facebook. Об этом она написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Ну, вот и дан ответ на вопрос, который так долго всех волновал. Пару дней назад переписывались с коллегой о возможном интервью. Договорились о том, что я сейчас безумно устал, но через какое-то время, когда я отдохну, обязательно сделаем", - рассказал журналист.

"Переписка была в мессенджере. Только в мессенджере. Вслух не говорили. О нем знали только двое - я и она", - подчеркнул он.

"Вчера коллеге пишет эта Марина Клинкова, с "Первого канала", которая терроризировала моих знакомых и моих детей. Но пишет уже конкретно: "Здравствуйте, у нас есть информация, что вы договорились с Аркадием Бабченко об интервью". И это уж второй случай", - отметил он.

Фото: facebook.com/babchenkoa

"Все, вопрос решен - ФСБ имеет возможность читать переписки в мессенджере Facebook. Доказано", - рассказал Бабченко.



"P. S.: За ответ коллеге отдельное спасибо", - добавил он.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

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