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"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление

STYLERLIFE        06.06.2018 - 08:40
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Журналист доказал, что его переписку прочли

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко заявил, что ФСБ может читать переписки в мессенджере Facebook. Об этом она написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Ну, вот и дан ответ на вопрос, который так долго всех волновал. Пару дней назад переписывались с коллегой о возможном интервью. Договорились о том, что я сейчас безумно устал, но через какое-то время, когда я отдохну, обязательно сделаем", - рассказал журналист.

"Переписка была в мессенджере. Только в мессенджере. Вслух не говорили. О нем знали только двое - я и она", - подчеркнул он.

"Вчера коллеге пишет эта Марина Клинкова, с "Первого канала", которая терроризировала моих знакомых и моих детей. Но пишет уже конкретно: "Здравствуйте, у нас есть информация, что вы договорились с Аркадием Бабченко об интервью". И это уж второй случай", - отметил он.

Фото: facebook.com/babchenkoa

"Все, вопрос решен - ФСБ имеет возможность читать переписки в мессенджере Facebook. Доказано", - рассказал Бабченко.

"P. S.: За ответ коллеге отдельное спасибо", - добавил он.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Ранее сообщалось, что Луценко заявил, что имитация убийства Бабченко выявила две цели спецслужб РФ.

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Теги: фсб, Аркадий Бабченко
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