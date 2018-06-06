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"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву

STYLERLIFE        06.06.2018 - 08:40
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Журналіст довів, що його листування прочитали

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко заявив, що ФСБ може читати листування в месенджері Facebook. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Ну, ось і відповідь на питання, яке так довго всіх хвилювало. Пару днів тому листувалися з колегою про можливе інтерв'ю. Домовилися про те, що я зараз дуже втомився, але через якийсь час, коли я відпочину, обов'язково зробимо", - розповів журналіст.

"Листування було в месенджері. Тільки в месенджері. Вголос не говорили. Про нього знали тільки двоє - я і вона", - підкреслив він.

"Вчора колезі пише ця Марина Клінкова, з "Першого каналу", яка тероризувала моїх знайомих і моїх дітей. Але пише вже конкретно: "Здрастуйте, у нас є інформація, що ви домовилися з Аркадієм Бабченко про інтерв'ю". І це вже другий випадок", - зазначив він.

Фото: facebook.com/babchenkoa

"Все, питання вирішене - ФСБ має можливість читати листування в месенджері Facebook. Доведено", - розповів Бабченко.

"P. S.: За відповідь колезі окреме спасибі", - додав він.

Скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

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Теги: фсб, Аркадий Бабченко
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