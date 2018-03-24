Футболист луганской "Зари" стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины

Звание самого молодого дебютанта сборной продолжает удерживать Сергей Ребров

Футболист луганской "Зари" Андрей Лунин стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины. Он вышел на поле в товарищеском матче против Саудовской Аравии в возрасте 19 лет и 40 дней.

Прежний рекорд был у Максима Коваля – 19 лет и 174 дня, а еще ранее самым молодым вратарем национальной команды становился Александр Шовковский – 19 лет 315 дней.

Фото: Андрей Лунин (facebook.com Andriy-Lunin)

Звание самого молодого дебютанта сборной продолжает удерживать Сергей Ребров, который провел первую игру за "желто-синих" в 18 лет и 24 дня.

Андрей — воспитанник харьковского футбола. К "Днепру" он присоединился в 2015 году и первый сезон провел в молодежной команде клуба. В сезоне 2016/17 регулярно привлекался к тренировкам и матчам первой команды. Его дебют в Украинской премьер-Лиге состоялся 16 октября 2016 года в матче против "Карпат" (1:1)[1]. Начиная с этого матча Андрей занял твёрдое место в воротах "сине-бело-голубых". Андрей стал лучшим молодым игроком апреля 2016 года в УПЛ.

В составе юношеской сборной Украины до 17 лет Андрей принимал участие на юношеском чемпионате Европы 2016, был основным вратарем украинцев на этом турнире. С 2017 года привлекается в состав юношеской сборной до 19 лет. 23 мая 2017 Лунин был впервые вызван во взрослую сборную Украины.

Напомним, что Шевченко отправил трех игроков в молодежную сборную Украины.

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