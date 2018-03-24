Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Футболист луганской "Зари" стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины

STYLERLIFE        24.03.2018 - 15:18
Фото: Андрей Лунин (uabookierating twitter)
Фото: Андрей Лунин (uabookierating twitter)

Звание самого молодого дебютанта сборной продолжает удерживать Сергей Ребров

Футболист луганской "Зари" Андрей Лунин  стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины. Он вышел на поле в товарищеском матче против Саудовской Аравии в возрасте 19 лет и 40 дней. 

Прежний рекорд был у  Максима Коваля – 19 лет и 174 дня, а еще ранее самым молодым вратарем национальной команды становился Александр Шовковский – 19 лет 315 дней.

Фото: Андрей Лунин (facebook.com Andriy-Lunin)

Звание самого молодого дебютанта сборной продолжает удерживать Сергей Ребров, который провел первую игру за "желто-синих" в 18 лет и 24 дня.

Андрей — воспитанник харьковского футбола. К "Днепру" он присоединился в 2015 году и первый сезон провел в молодежной команде клуба. В сезоне 2016/17 регулярно привлекался к тренировкам и матчам первой команды. Его дебют в Украинской премьер-Лиге состоялся 16 октября 2016 года в матче против "Карпат" (1:1)[1]. Начиная с этого матча Андрей занял твёрдое место в воротах "сине-бело-голубых". Андрей стал лучшим молодым игроком апреля 2016 года в УПЛ.

В составе юношеской сборной Украины до 17 лет Андрей принимал участие на юношеском чемпионате Европы 2016, был основным вратарем украинцев на этом турнире. С 2017 года привлекается в состав юношеской сборной до 19 лет. 23 мая 2017 Лунин был впервые вызван во взрослую сборную Украины. 

Напомним, что Шевченко отправил трех игроков в молодежную сборную Украины.

Украинцы, завоевавшие золото на Олимпиаде (video.rbc.ua)

Игрок "Манчестер Юнайтед" покрасился в цвета украинского флага (фото) "На террориста не похож": экс-тренер "Вереса" не может получить британскую визу из-за шпионского скандала
Теги: футбол, рекорд
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top