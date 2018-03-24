Футболіст луганської "Зорі" став наймолодшим воротарем в історії збірної України

Звання самого молодого дебютанта збірної продовжує утримувати Сергій Ребров

Футболіст луганської "Зорі" Андрій Лунін став наймолодшим воротарем в історії збірної України. Він вийшов на поле в товариському матчі проти Саудівської Аравії у віці 19 років та 40 днів.

Колишній рекорд був у Максима Коваля – 19 років і 174 дні, а ще раніше наймолодшим воротарем національної команди ставав Олександр Шовковський – 19 років 315 днів.

Фото: Андрій Лунін (facebook.com Andriy-Lunin)

Звання самого молодого дебютанта збірної продовжує утримувати Сергій Ребров, який провів першу гру за "жовто-синіх" в 18 років і 24 дні.

Андрій — вихованець харківського футболу. До "Дніпра" він приєднався в 2015 році і перший сезон провів у молодіжній команді клубу. У сезоні 2016/17 регулярно залучався до тренувань і матчів першої команди. Його дебют в Українській прем'єр-Лізі відбувся 16 жовтня 2016 року в матчі проти "Карпат" (1:1)[1]. Починаючи з цього матчу Андрій зайняв міцне місце у воротах "синьо-біло-блакитних". Андрій став найкращим молодим гравцем квітня 2016 року в УПЛ.

У складі юнацької збірної України до 17 років Андрій брав участь на юнацькому чемпіонаті Європи 2016, був основним воротарем українців на цьому турнірі. З 2017 року залучається до складу юнацької збірної до 19 років. 23 травня 2017 Лунін був вперше викликаний в дорослу збірну України.

Нагадаємо, що Шевченко відправив трьох гравців в молодіжну збірну України.

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