Главное – новое оборудование в больницах: пользователи соцсетей поддержали Кличко после оговорки в эфире

Отмечается, что в Киеве много актуальных проблем, которые решаются усилиями политика

Пользователи украинского сегмента социальной сети Facebook поддержали мэра Киева Виталия Кличко, против которого развернули кампанию по дискредитации его заявления о закупке оборудования в столичную больницу. По заявлениям ряда украинцев, среди которых известные блогеры и журналисты, главное - не оговорки, а достижения столичного градоначальника, в том числе, в отрасли здравоохранения.

Так, политический эксперт Алексей Голобуцкий заявил, что мэр Кличко просто перепутал последовательность, когда говорил о результатах успешного переоборудования столичных больниц. Однако пророссийские деятели в Украине превратили банальную оговорку в инфоповод по очернению руководителя столицы.

"Когда в больницах из нового были разве что тараканы – никому-то не было смешно. Когда о каком-либо новом оборудовании или приличных условиях для пациентов и речи не было – тоже что-то не смеялись. А здесь повод нашелся. При этом заметьте: ошибся мэр в словах, оборудования от этого не стало меньше, смертей – не стало больше, а состояние в палатах, операционных и манипуляционных – не стало хуже. Можно было бы сравнить, как другой мэр на словах все идеально рассказывал, а в реале несоответствие словам – но штука в том, что ни один предыдущий мэр вообще не задумывался на тему, а сколько же киевлян умирают в реанимации и по каким причинам?" – написал эксперт.

Также в защиту Кличко выступила телеведущая Ахава Тесленко. Она отметила, что критики не учли факт того, что в столичной больнице скорой помощи (БСП) установили новое оборудование в отделении интенсивной терапии. Это – достижение для города, которое позволит сохранить много человеческих жизней.



Фото: (facebook.com/Ahava Teslenko)

"Туда закупили новую аппаратуру и делают ремонт, о чем и рассказывал Виталий Владимирович, но чужая "перемога" – это фактически "зрада". Плохое чувство – зависть", – отметила Тесленко.

Киевлянка и блогер Наталья Гончарова также обратила внимание на то, что Виталий Кличко говорил о новом оборудовании, которое спасает жизни. "Реально закуплено, реально работает, чего при каденциях предыдущих мэров никогда не было. Экс-регионалам главное высмеять оговорку Кличко! Что за мода подхватывать такие моменты? Это типа прикольно?" – задалась вопросом Наталья Гончарова.

Также поддержал мэра столицы политолог Петр Олещук. Он обратил внимание, что в Киеве много актуальных проблем, которые эффективно решаются усилиями городской власти под руководством Виталия Кличко.





Скриншот: (facebook.com/Петро Олещук)

"К оговоркам Кличко нам не привыкать. Какая в этом полезная информация? Там, собственно, без того было много значимых проблем. Дороги, больницы, школы – вот на что надо обратить внимание в первую очередь. Но это никому не интересно и не нужно. Мое мнение. Все это - засорение мозгов, которое отвлекает внимание от реальной содержательной критики, которой, очевидно, можно и нужно заниматься - тем достаточно!" – констатировал Олещук.

Напомним, что Кличко встретился с семьями героев Небесной сотни.